В Думу внесли законопроект о "пионерском" движении "Большая перемена"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесен законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи.

Соответствующая инициатива (126384-8) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента. Авторами выступили представители всех думских фракций и сенаторы.

Проект закона определяет правовое положение, цели деятельности, порядок управления общественно-государственного общероссийского движения "Российское движение детей и молодежи "Большая перемена".

Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи.

Также движение нацелено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Движение ставит целью создать возможности "для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Проект предусматривает, что движение может преследовать также иные общественно полезные цели.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии (19 мая) может выйти указ президента о возрождении детско-юношеского движения. Он пояснил, что целью его членов станет "любить родину, хорошо трудиться". И напомнил о вкладе пионеров в промышленность СССР за счет сбора металлолома и макулатуры.