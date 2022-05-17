На шахте "Таштагольская" произошел горный удар, более 250 горняков эвакуировали

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел горный удар, проводится эвакуация, сообщили "Интерфаксу" в администрации предприятия.

В единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района "Интерфаксу" сообщили, что в шахте на момент удара было 252 человека. "Всех вывели, пострадавших нет", - сказал сотрудник ЕДДС.

По его словам, причину инцидента устанавливают.

Горным ударом называют внезапное быстропротекающее разрушение предельно напряжённой части массива породы, прилегающей к подземной горной выработки.