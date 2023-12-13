В Кузбассе из рудника Evraz провели эвакуацию из-за землетрясения

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Кемеровской области провели эвакуацию рабочих из из рудной шахты "Таштагольская" (входит в "Евраз ЗСМК"), сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В 10 км от города Таштагол зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2. Согласно требованиям безопасности, проводится эвакуация горняков с шахты. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники военизированной горноспасательной части не привлекались.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Евраз ЗСМК", всех работавших под землей вывели на поверхность. Разрушений нет.

Как объяснил агентству источник, знакомый с ситуацией, в случаях, когда речь идет о землетрясении, вывод горняков на поверхность является мерой предосторожности.

"Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz. Запасы рудника по JORC оцениваются в 59,6 млн тонн железной руды.

В сентябре Evraz ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новый ствол на "Таштагольской", за счет которого годовой объем добычи сырой руды увеличится с 2,5 млн тонн сырой руды до 3,3 млн тонн в год. Реализация проекта велась с 2018 года, инвестиции составили 13 млрд рублей.