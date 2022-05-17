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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Володин заявил, что участие депутатов в спецоперации возможно лишь с одобрения Минобороны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Многие депутаты просят направить их в зону военных действий, это не должно приобретать стихийный характер и возможно только после запроса Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступают обращения от депутатов направить их в действующие части. Это возможно, только если инициатива будет поддержана Минобороны", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он сообщил, что, в частности, депутат Юрий Швыткин - "сам военнослужащий, полковник - не просто обратился, но настоятельно просит использовать его знания в рамках специальной военной операции".

"Но должен быть запрос Минобороны, если Минобороны сочтет возможным, конечно, откомандируем. Но нам также важно, чтобы работа эффективно велась как в зале пленарных заседаний, так и с избирателями", - сказал Володин.

Спикер привел в пример депутата Виктора Водолацкого, "который работает в ДНР, но приезжает на рассмотрение вопросов - такой формат возможен".

"Но когда это начинает приобретать стихийность, это может сказаться на работе парламента. У нас таких обращений много", - отметил Володин.

Госдума Украина Вячеслав Володин Юрий Швыткин
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