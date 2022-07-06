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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Володин призвал депутатов отложить разногласия до завершения СВО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании весенней сессии заявил, что депутаты должны высказывать единую позицию по ключевым вопросам и отложить споры до окончания специальной военной операции.

Военная операция на Украине

"Мы должны быть едины. Мы должны сделать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един", - сказал Володин.

Он отметил, что идет специальная военная операция, "и когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы, а сейчас у нас вызовы общие".

"Все расхождения, разногласия пускай останутся в прошлом, а когда преодолеем вызовы, пообсуждаем и их. Это, наверное, во всех отношениях будет правильно", - считает он.

Вячеслав Володин Госдума украина
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