МИД РФ сообщил о выходе Москвы из Совета государств Балтийского моря

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), заявил МИД РФ.

"Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона - нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник.

"Нынешняя ситуация в СГБМ - на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве России убеждены, что "ситуация в Совете государств Балтийского моря деградирует". "Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", - подчеркивается в заявлении.

В частности, приводит пример ведомство, "Россия "отстранена" от работы и проектов СГБМ, "приостановлено" участие Белоруссии в качестве наблюдателя в Совете".

Как отмечается в заявлении, "западные страны - будем называть вещи своими именами - монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам".

"На 25 мая 2022 года в городе Кристиансанд (Норвегия) намечена министерская сессия Совета без участия России. Фактически украден наш взнос в бюджет СГБМ - со ссылкой на санкции возвращать его не собираются", - говорится в заявлении.

"Перспектив восстановления нормальной работы в Совете (...) в этих условиях не просматривается. Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и "западного самолюбования", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В начале марта стало известно, что Россия была исключена из Совета государств Балтийского моря из-за ситуации на Украине. Также было приостановлено участие Белоруссии в статусе наблюдателя СГБМ.