Эстония во главе Совета государств Балтийского моря повысить эффективность раннего оповещения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Эстония во время председательства в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) поставила главной целью повысить осведомленность жителей стран региона о кризисных ситуациях.

"Эстония принимает на себя председательство в непростое время. Впервые все демократические страны, окружающие Балтийское море, являются членами НАТО, но необходимо также продолжать активное сотрудничество в повышении безопасности и устойчивости стран Балтийского моря", - заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Комментируя начало с 1 июля председательства в СГБМ, МИД Эстонии заявил, что "одной из главных целей председательства Эстонии является повышение осведомленности жителей региона о кризисных ситуациях, повышение эффективности систем раннего оповещения, а также вопросов, связанных с крупномасштабной эвакуацией и укрытием".

Особое внимание будет обращено возможностям привлечения добровольцев к гражданской защите.

Эстония пообещала уделить особое внимание предотвращению торговли людьми, в том числе решениям в сотрудничестве с третьими странами и использованию возможностей искусственного интеллекта.

Продолжится работа по созданию зеленых судоходных коридоров в Балтийском море и на ряде других направлений.

Совет государств Балтийского моря был создан в 1992 году. В него входят Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Польша и Еврокомиссия. Россия в мае 2022 года вышла из СГБМ, заявив, что входящие в организацию государства НАТО и ЕС превратили ее в инструмент антироссийской политики. В этом же году приостановила свое участие в деятельности организации в качестве наблюдателя Белоруссия.