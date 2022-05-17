Петербургским выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В этом году выпускникам в Петербурге не обязательно будет быть в масках во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но это требование к взрослым сохранено, сообщила во вторник председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

"Для организаторов ЕГЭ, педагогов, общественных наблюдателей и других взрослых наличие маски в период проведения экзамена обязательно, для участников - наших выпускников - это требование не является обязательным: выпускник с родителями сам решает, будет ли он в маске на ЕГЭ или без нее", - сказала Путиловская на пресс-конференции.

При этом, добавила она, продолжают действовать другие правила, установленные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время экзаменационной кампании, в том числе термометрия участников.

Досрочный период ЕГЭ в этом году завершился 18 апреля. Как отметила Путиловская, по его итогам в Петербурге оказалось 20 стобалльников - все они выпускники прошлых лет.

Основной этап экзаменов начнется 26 мая - испытаниями по географии, литературе и химии - и продлится до 2 июля. По данным председателя городского комитета по образованию, в этот период ЕГЭ в северной столице планируют пройти свыше 37 тыс. человек, из которых более 28 тыс. - 11-классники.

В их числе будут учащиеся с Украины и Луганской и Донецкой народных республик: сдавать ЕГЭ в Петербурге собрались девять из 15 таких школьников; остальные получат аттестат на основе имеющихся оценок, добавила Путиловская.

По информации городского комитета по образованию, среди ЕГЭ по выбору в Петербурге наибольшим спросом пользуется экзамен по обществознанию: на него заявились примерно 36,6% от всех выпускников 11 классов. Растет популярность тестирования по информатике: в текущем году сдавать экзамен по этому предмету планируют почти 7,5 тыс. человек, что практически на 600 больше, чем годом ранее. Востребованы также ЕГЭ по английскому языку, биологии, физике и истории.

Для девятиклассников основной этап итоговых экзаменов начнется 19-20 мая - с экзамена по иностранным языкам. По данным Путиловской, на участие в ГИА (государственная итоговая аттестация) в Петербурге зарегистрировали около 46 тыс. девятиклассников.