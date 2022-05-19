ЕГЭ в приграничных с Украиной районах РФ могут перенести на резервные дни

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в приграничных с Украиной населенных пунктах может быть перенесено на резервный срок в зависимости от развития ситуации, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы будем действовать по ситуации (...) Если в какой-то момент будут возникать сомнения по тому или иному населенному пункту, мы совместно с регионами в очень гибкой форме будем быстро организовывать перенос экзамена на резервные дни и в более безопасные места", - сказал Музаев в четверг журналистам.

По его словам, школьники из ДНР и ЛНР, выпускники девятых и одиннадцатых классов, сдают государственную итоговую аттестацию в приграничных пунктах в Ростовской и Воронежской областях. "Безусловно, все ребята, неважно, с Украины они или из России, будут сдавать в пунктах, где обеспечены условия безопасности наших детей", - заявил чиновник.

19 мая начался основной период сдачи государственной итоговой аттестации. Первыми экзамены сдают девятиклассники. Основной период сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассниками начнется 26 мая. Резервные дни - с 24 июня по 2 июля.

Пройти государственную итоговую аттестацию в виде сдачи основного госэкзамена (ОГЭ для 9-х классов) или ЕГЭ могут также учащиеся школ Донбасса.