Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, эти условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики и, как ожидается, в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023-2025 годы.

Прогноз по динамике ВВП РФ

Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте по падению ВВП в 2022 году на 7,8% оказался более позитивным, чем ожидания ЦБ (спад на 8-10%).

В 2023 году министерство ожидает снижение ВВП на 0,7% (ЦБ ожидает снижение в интервале 0-3%).

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,2% (прогноз ЦБ - рост в интервале 2,5-3,5%), рост на 2,6% в 2025 году.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, наибольший спад в экономике РФ ожидается в III квартале 2022 года, начиная с IV квартала начнется медленное восстановление (с очисткой от сезонности).

"Мы считаем, что пик спада придется на третий квартал 2022 года. Изначально в марте ожидали, что главный обвал придется на второй квартал, но сейчас видим, что траектория спада более плавная. В результате начало восстановления сдвинули с третьего квартала на четвертый квартал. ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться начиная с IV квартала 2022 года, однако в 2023 г. рост остается отрицательным", - сказал представитель министерства.

"После периода высокой волатильности ситуация в экономике стабилизировалась. Курс рубля укрепился, инфляция существенно замедлилась - на первой неделе мая в пересчете на год 6,4%. На второй неделе замедление, по нашим оценкам, продолжилось. В реальном секторе не произошло обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита - схлынула волна ажиотажного спроса. В целом российская экономика показала устойчивость", - прокомментировали в Минэкономразвития текущую ситуацию в экономике.

"Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются - разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта", - заявили при этом в министерстве.

"В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться, в первую очередь, внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в рецессию при достаточно высоком уровне мировых цен на сырьевые товары", - отметили в Минэкономразвития.

Прогнозы по ценам на нефть

Минэкономразвития закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть Urals в 2022 г. в $80,1/барр., в 2023 г. - $71,4, в 2024 г. - $66, в 2025г - $61,2.

"В базовый вариант закладываем цену на нефть Юралс $78 за баррель в среднем до конца года (в среднем за год -$80). Цены на другие сырьевые товары также останутся на высоких уровнях", - сказал представитель Минэкономразвития.

"Ожидаем постепенное снижение цен на нефть Urals по мере того, как глобальный рост замедляется, а мировой энергетический рынок адаптируется к новым условиям", - отметили в Минэкономразвития.

"Закладываем достаточно большие дисконты (в цену на марки Urals по сравнению с Brent - ИФ), тем не менее, рассчитываем, что они будут снижаться и видим там большой потенциал. Прогноз на нефть достаточно консервативный", - добавил он.

Прогнозы по экспорту и импорту товаров

Экспорт товаров, по прогнозу министерства, в реальном выражении снизится в 2022 году на 14% к 2021 году, в том числе нефтегазовый - на 8%, ненефтегазовый - на 20%. При этом снижение экспорта в номинальном значении, по прогнозу Минэкономразвития, будет более умеренным благодаря высоким экспортным ценам - лишь на 2,3%.

По прогнозу министерства, экспорт из РФ в 2022 году составит $482,4 млрд, в 2023 году - $451,6 млрд, в 2024 году - $450,4 млрд, в 2025 году - $449,3 млрд.

Импорт товаров, по прогнозу министерства, сократится на 27% в реальном выражении "из-за необходимости перестройки логистики и сжатия внутреннего спроса".

"Номинальное снижение импорта меньше - на 17% с учетом мировой инфляции и увеличения транспортно-логистических наценок. В прогноз закладываем реализацию всего комплекса мер по поддержке импорта, в том числе - обнуление ввозных пошлин на ряд товаров, параллельный импорт и другие меры", - отметили в министерстве.

Согласно прогнозу министерства, импорт в РФ в 2022 году ожидается на уровне $251,9 млрд, в 2023 году - $275 млрд, в 2024 году - $299,5 млрд, в 2025 году - $320,8 млрд.

Профицит торгового баланса в 2022 году, по прогнозу Минэкономразвития вырастет до $230 млрд, профицит счета текущих операций - до $191 млрд (исторический максимум).