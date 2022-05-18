Росстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выражении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021-го. Такую предварительную оценку опубликовал в среду Росстат.

Данные Росстата оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в январе-марте 2022 года на 3,7%.

Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 16 июня.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2021 года вырос на 5,0% в годовом выражении, в III квартале 2021 года вырос на 4,0%, во II квартале 2021 года вырос на 10,5%, в I квартале 2021 года снизился на 0,3%. В целом за 2021 год ВВП РФ увеличился на 4,7%.

"При расчете ВВП в I квартале 2022 года использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (+18,1%); добыча полезных ископаемых (+8,5%); обрабатывающие производства (+5,1%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+4,9%); строительство (+4,5%); грузооборот (+4,1%); оптовый товарооборот (+3,6%); розничный товарооборот (+3,5%); сельское хозяйство (+1,9%)", - отмечается в комментарии Росстата.

Прогноз Минэкономразвития

Новый официальный прогноз Минэкономразвития, озвученный на этой неделе, предполагает падение ВВП РФ в 2022 году на 7,8%. Прогноз министерства оказался более позитивным, чем ожидания ЦБ от конца апреля (спад в 2022 году на 8-10%).

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, наибольший спад в экономике РФ ожидается в III квартале 2022 года, начиная с IV квартала начнется медленное восстановление (с очисткой от сезонности).

"Мы считаем, что пик спада придется на третий квартал 2022 года. Изначально в марте ожидали, что главный обвал придется на второй квартал, но сейчас видим, что траектория спада более плавная. В результате начало восстановления сдвинули с третьего квартала на четвертый квартал. ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться начиная с IV квартала 2022 года, однако в 2023 году рост остается отрицательным", - сказал представитель министерства, комментируя новый прогноз.

В 2023 году министерство ожидает снижение ВВП на 0,7% (ЦБ ожидает снижение в интервале 0-3%).

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,2% (прогноз ЦБ - рост в интервале 2,5-3,5%), рост на 2,6% в 2025 году.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля-начале мая по падению ВВП на 2022 год, предполагает спад на 8,7%, в 2023 году экономисты ожидают незначительный рост - на 1,4%.