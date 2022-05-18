Руководителем фракции ЛДПР в Госдуме избран Слуцкий

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Руководителем фракции ЛДПР в Госдуме избран председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", - говорится в сообщении фракции в телеграм-канале.

6 апреля умер основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в феврале был госпитализирован с коронавирусом. После этого врио руководителя фракции в Госдуме был назначен Слуцкий.

Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая.