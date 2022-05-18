Источник сообщил, что Слуцкий останется главой комитета Думы по международным делам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Леонид Слуцкий сохранит за собой должность руководителя комитета Госдумы по международным делам, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Слуцкий останется руководителем комитета по международным делам, несмотря на то, что сегодня был избран руководителем фракции ЛДПР", - сказал собеседник агентства.

Слуцкий после ухода из жизни Владимира Жириновского в течение 40 дней занимал должность врио руководителя фракции ЛДПР и в среду был избран ее руководителем. Он также является одним из основных претендентов на пост председателя ЛДПР.

Слуцкий уже второй созыв возглавляет в Думе комитет по международным делам.