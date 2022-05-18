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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Вице-премьер Борисов сообщил о поступлении комплексов С-500 на вооружение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Зенитные ракетные комплексы нового поколения С-500 "Прометей", совмещающие функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) начинают поступать на вооружение российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) - это комплексы С-500", - заявил Борисов в среду на марафоне "Новое знание".

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

20 июля 2021 года на авиасалоне "МАКС" Борисов сообщил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в 2021 году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Юрий Борисов
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