Путин сообщил, что современные комплексы С-500 начали поступать в войска

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что современные комплексы ПВО С-500 уже поступают в войска, а тяжелая МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

"Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", - сказал глава государства во вторник на встрече с выпускниками российских военных училищ.

Он добавил при этом: "Планируется, что уже в конце этого года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство".

Как отметил Путин, "предстоит применять шире, гораздо шире робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах, имею в виду лазерное, электромагнитное и многое другое".

Системы ПВО С-500

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

"Сармат"

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска "Сармата".

22 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.

Официально сообщалось, что планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время "Авангарды" устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ.