Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по своим и соседним регионам.

"В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона. У нас в этом году 500 тыс. рублей в этом году на эту меру выделяется, а со следующего - по 1,5 млрд", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме.

По ее словам, таким образом, ежегодно 200-300 тыс. детей смогут путешествовать по России.

Программа, направленная на повышение доступности познавательного туризма для школьников, стартовала в 2022 году. Правительство рассчитывает, что стоимость поездки на каждого учащегося за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тыс. будут гарантированно выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.