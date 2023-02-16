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Кабмин выделит 1 млрд руб. на бесплатные турпоездки по России для школьников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Двести тысяч школьников смогут отправиться в бесплатные путешествия по России, правительство РФ выделит на эти цели 1 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

"Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки", - цитирует ведомство премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Он отметил, что бесплатные путешествия организованы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Дети и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить.

Как уточнили в Минэкономразвития, финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом. Также выросла география путешествий еще на 11 регионов.

Министерство планирует довести средства до регионов в течение месяца.

В 2022 году на программу бесплатных турпоездок для школьников было направлено 500 млн рублей, в ней приняли участие 100 тыс. детей из 18 регионов страны: Адыгеи, Башкортостана, Чувашской Республики, Красноярского, Ставропольского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также Белгородской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Челябинской и Ярославской областей.

Минэкономразвития РФ Михаил Мишустин
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