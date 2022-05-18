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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Годовалый ребенок погиб от удара током в Ленинградской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области устанавливают обстоятельства, при которых маленький ребенок получил смертельный удар током, сообщает в среду пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в городе Пикалево Бокситогорского района мальчик 2021 года рождения, когда мать отвлеклась, вставил в розетку отвертку, вследствие чего получил удар током. Спустя некоторое время ребенок скончался.

Возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ленинградская область СКР
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