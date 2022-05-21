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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Ребенок погиб в результате обрушения заброшенного дома в Красноярском крае

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели ребенка в результате обрушения в заброшенном недостроенном здании возбуждено в Красноярском крае, сообщает Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сообщение о гибели 12-летнего мальчика в результате падения с высоты в заброшенном здании, расположенном в селе Жуковка Козульского района, поступило вечером в пятницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 20 мая мальчик вместе с двумя друзьями пришел к частично разрушенному заброшенному зданию очистных сооружений, расположенному в селе Жуковка Козульского района. Он забрался на бетонные перекрытия между первым и вторым этажами здания, в этот момент произошло обрушение перекрытий, в результате чего ребенка придавило фрагментом бетонной плиты и кирпичной кладкой. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия.

Красноярский край СКР
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