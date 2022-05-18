Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Дагестане

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в связи с уничтожением двух участников незаконных вооруженных формирований в Махачкале, сообщило в среду республиканское следственное управление СКР.

"Личности нападавших установлены, проверяется их причастность к совершению других преступлений, в том числе, террористической и экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и пункта "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в среду ночью сотрудники ФСБ и МВД в непосредственной близости от электроподстанции на улице Туристическая Ленинского района Махачкалы обнаружили двух мужчин, которые монтировали самодельное взрывное устройство. "При попытке проверить их личности и пресечь преступную деятельность подозреваемые открыли прицельную стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем преступники были ликвидированы", - говорится в сообщении.