В Дагестане убиты двое боевиков
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы, сообщает в среду информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.
По данным комитета, уничтоженные боевики планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики города.
На месте перестрелки, сообщает НАК, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - заявили в информцентре.
Ранее в среду сообщалось о введении в Махачкале режима контртеррористической операции.