В Дагестане убиты двое боевиков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы, сообщает в среду информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

По данным комитета, уничтоженные боевики планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики города.

На месте перестрелки, сообщает НАК, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - заявили в информцентре.

Ранее в среду сообщалось о введении в Махачкале режима контртеррористической операции.