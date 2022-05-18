МВД опровергло утечку данных ГИБДД в сеть

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В МВД России опровергли появившуюся в СМИ информацию об утечке данных системы ГИБДД и заверили, что ведомственные платформы работают штатно.

"Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения", - говорится в сообщении министерства.

По данным полиции, тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе.

"В настоящее время информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в МВД.

Ранее в социальных сетях и некоторых медиа появилась информация о том, что в интернет утекли персональные данные граждан из баз ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других источников.