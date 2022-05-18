РКН заблокировал обновленную карту с данными клиентов различных сервисов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал обновленную карту с персональными данными пользователей различных сервисов, информация об утечке данных будет проверена, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний. Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса".

В ведомстве отметили, что "граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке".

Ранее Forbes сообщил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и других источников, а в списках публичных людей на сайте объединили информацию по ним. Это адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другие данные пользователей сервисов.

В МВД России опровергли появившуюся в СМИ информацию об утечке данных системы ГИБДД и заверили, что ведомственные платформы работают штатно. Также новые инциденты опровергли в пресс-службах ряда перечисленных сервисов.

Утечка данных у "Яндекс.Еды"

1 марта сервис "Яндекс.Еда" сообщил, что его служба безопасности выявила утечку информации пользователей, касающейся телефонных номеров и информации о заказах. Они были опубликованы "в результате недобросовестных действий одного из сотрудников", сообщала компания. При этом в компании заверяли, что утечка не коснулась банковских и платежных данных клиентов, а также логинов и паролей.

В связи с этим инцидентом сервис ужесточил подход к хранению информации, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов и принимает меры для того, чтобы предотвратить распространение опубликованной информации.

В свою очередь, Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда". 21 апреля мировой суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных пользователей.

Также в суд обратились ряд пользователей сервиса с исками о компенсации.