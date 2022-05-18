Максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки увеличили до 30 и 15 млн руб.

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно, сообщил премьер Михаил Мишустин.

В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики Мишустин напомнил, что в настоящее время действует программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома под 9% и на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей для остальных регионов.

"Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки, соответственно, до 30 и до 15 млн рублей", - продолжил глава правительства.

По словам премьера, "так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке".

Он отметил, что программа будет действовать до конца текущего года.

"Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсироваться", - сказал Мишустин.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей, в 2022 году - 35,1 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Новые параметры льготной ипотеки на новостройки заработали с 1 апреля - тогда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%. Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ее до 17%, после чего ставка по льготной программе и была снижена с 12% до 9%.