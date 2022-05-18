Минфин выступил против рефинансирования льготной ипотеки под 9% тем, кто ее взял под 12%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин не поддерживает идею рефинансирования льготных ипотечных кредитов, выданных в апреле гражданам под 12%, по сниженной ставке 9%, заявил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Об этом его спросил преседатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, указав, что ипотеку по ставке 12% в апреле взяли несколько тысяч человек. При этом с 1 мая правительство приняло решение снизить ставку по льготной программе до 9%. По словам Аксакова, уже появились обращения с просьбой рефинансировать кредиты по сниженной ставке.

Моисеев заявил, что по условиям программы рефинансирование существующего кредита невозможно.

"Вопрос распространить 9% задним числом обсуждался и не был поддержан. Это открывает некий "ящик Пандоры"", - сказал он.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тысячи кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году выдано 85,4 тысячи кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей, в 2022 году - 35,1 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Новые параметры льготной ипотеки на новостройки заработали с 1 апреля - тогда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%. Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ее до 17%, после чего ставка по льготной программе и была снижена до 9%. Очередное снижение на 3 п.п., до 14%, предпринятое ЦБ 29 апреля, в условиях программы пока отражения не нашло.