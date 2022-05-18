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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Лавров подтвердил готовность России активно участвовать в работе ВОЗ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В среду по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщил МИД России.

"Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы подготовки к 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. "Лавров особо отметил, что необходимо избегать политизированных решений, которые могут нести угрозу международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, быть чреваты серьезными сбоями в эффективном взаимодействии стран-членов с ВОЗ", - информирует МИД.

Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе.

"С российской стороны приведены конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской республик", - сказано в сообщении.

Лавров "подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер".

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что МИД направил в Думу список соглашений РФ с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации.

"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - сказал Толстой.

Сергей Лавров Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ
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