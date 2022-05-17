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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Госдуме направлено предложение о денонсации соглашений РФ с ВТО и ВОЗ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Список соглашений РФ с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации отправлен в Госдуму, заявил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.

"МИД направил в Государственную думу список таких соглашений, и вместе с Советом Федерации мы планируем их проанализировать и предложить денонсировать", - сказал Толстой во вторник в верхней палате.

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"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - добавил Толстой.

"Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране", - сказал парламентарий.

Госдума ВОЗ ВТО
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