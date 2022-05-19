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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Матвиенко призвала ускорить импортозамещение

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает пересмотреть программу импортозамещения и форсировать ее выполнение.

"Существует специальная государственная программа импортозамещения. Я считаю, что сейчас она должна быть актуализирована и пересмотрена. Там предлагались слишком плавные темпы импортозамещения. Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям", опубликованном на сайте издания.

По ее мнению, это нужно делать и на уровне федерального правительства, и на уровне регионов.

Спикер считает, что возможность ускоренного импортозамещения существует, но это потребует огромной работы.

"У меня сейчас серия встреч с губернаторами. Один из них мне рассказал, как они работают по импортозамещению. А они очень предметно работают. Из 800 импортозависимых позиций уже нашли, как заменить 600 с участием стран СНГ. И по остальным продолжают работать", - сказала Матвиенко.

Она считает важнейшей сферой производство средств производства.

"Речь не идет, конечно, о советских токарных станках, речь идет о станках суперсовременных, которые могли бы обеспечивать высокотехнологичное производство. При этом, мне кажется, надо уже менять подход к отчетности. Потому что даже если на 70% станок наш, а 30% компонентов, деталей, программных продуктов - импортные, то это уже нельзя считать нашим. Нашим может быть только тот станок, который абсолютно независим от импортной составляющей", - полагает Матвиенко.

По ее словам, сейчас станкостроение - ключевая вещь, как и электронная промышленность.

Валентина Матвиенко
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