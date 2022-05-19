Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением, что в России программа импортозамещения полностью провалена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, говорить о том, что все провалено - вряд ли, наверное, с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя, - сказал он на брифинге. - Нельзя и почивать на лаврах, поскольку еще предстоит много сделать, при этом в авральном режиме с учетом существующих условий".

На вопрос, нужен ли запуск программы импортозамещения с учетом новых условий, Песков ответил: "Вы же слышите заявления, в целом есть понимание и в госкорпорациях, и в правительстве - в нынешних условиях принципы, режимы и методология работы должны быть абсолютно другими. И это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией".

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать пост в Telegram сенатора Андрея Клишаса об импортозамещении. Клишас сначала скопировал пост председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова, который считает, что импортозамещение проводится ненадлежащим образом и в значительной степени провалено, так что необходим пересмотр программы.

"Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах", - высказал свое мнение Клишас.