Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением, что в России программа импортозамещения полностью провалена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, говорить о том, что все провалено - вряд ли, наверное, с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя, - сказал он на брифинге. - Нельзя и почивать на лаврах, поскольку еще предстоит много сделать, при этом в авральном режиме с учетом существующих условий".

На вопрос, нужен ли запуск программы импортозамещения с учетом новых условий, Песков ответил: "Вы же слышите заявления, в целом есть понимание и в госкорпорациях, и в правительстве - в нынешних условиях принципы, режимы и методология работы должны быть абсолютно другими. И это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией".

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать пост в Telegram сенатора Андрея Клишаса об импортозамещении. Клишас сначала скопировал пост председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова, который считает, что импортозамещение проводится ненадлежащим образом и в значительной степени провалено, так что необходим пересмотр программы.

"Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах", - высказал свое мнение Клишас.

Андрей Клишас Дмитрий Песков Кремль Кирилл Кабанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

McDonald’s продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру Говору

McDonald’s продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру Говору

Кремль отрицает планы по возрождению пионерии

Военная операция на Украине

Москва надеется, что найдется взаимовыгодное решение о вывозе зерна с Украины

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

В РФ восстановлено оказание плановой медпомощи

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек

В России за сутки коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек
Военная операция на Украине

Москалькова заявила о 77 гражданских моряках, удерживаемых в порту Измаила

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником

В Думу внесли законопроект о "пионерском" движении "Большая перемена"

В Думу внесли законопроект о "пионерском" движении "Большая перемена"

РФ объявила в розыск командиров украинского батальона "Азов"