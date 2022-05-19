Жителя Норильска арестовали за сожжение "Георгиевской ленты"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Жителя Норильска подозревают в осквернении символов воинской славы России, сообщила в четверг пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, 23 апреля в Норильске подозреваемый, "являясь приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремисткой украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России - ИФ)", разместил в мессенджере в открытом доступе две видеозаписи с сожжением "Георгиевской ленты". СК отмечает, что мужчина сопровождал действия "фразами, побуждающими к повторению акта осквернения".

Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по ч.4 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично).

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.