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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который признает Георгиевскую ленту символом воинской славы России и в котором прописана ответственность за ее публичное осквернение.

Закон устанавливает статус и описание Георгиевской ленты и определяет, что она является символом воинской славы России.

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В соответствии с Уголовным кодексом, за публичное осквернение символов воинской славы России физлицам грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета, - штраф в 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

Закон также определяет, что Георгиевская лента используется во время проведения властями торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Также предусмотрено использование ленты и ее изображения на организованных властями мероприятиях, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан, и иных мероприятий.

Способы использования ленты и ее изображения органы публичной власти будут определять самостоятельно исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.

Закон допускает использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.

Владимир Путин Георгиевская лента
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