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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Курское село Теткино вновь обстреляно, есть погибший

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле села Теткино в Курской области.

"Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения", - написал Старовойт в соцсети в четверг.

По словам губернатора, в этот раз атака была совершена на спиртзавод. По предварительным данным, погибший - это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод.

"Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", - написал Старовойт.

Он отметил, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.

Как сообщалось, накануне в Глушковском районе снова ВСУ обстреляли Тёткино и уже в третий раз Алексеевку.

Роман Старовойт
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