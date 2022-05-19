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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Что случилось этой ночью: 19 мая, четверг

От украинского обстрела погиб человек в Курской области, Байден сопротивляется поставкам систем залпового огня на Украину, "Айнтрахт" – победитель Лиги Европы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Обстреляны два села в Курской области, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор Курской области.

- Джо Байден сопротивляется просьбам Киева направить реактивные системы залпового огня. В администрации президента США опасаются, что они будут применены на территории РФ.

- "Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы УЕФА. Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное время голов не было. Победитель определился в серии пенальти.

- Китай предупредил США о мерах в ответ на вмешательство во внутренние дела КНР. В Китае напомнили о договоренностях, достигнутых Си Цзиньпином и Джо Байденом по китайско-американским отношениям.

- Посольство США в Киеве возобновило работу. Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".

- Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины. Без поставок из России, Белоруссии, Украины продовольственную проблему не решить, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

- Валентина Матвиенко рассказала, что реакция РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной вооружению, размещенному в этих странах.

- На экс-президента Молдавии Игоря Додона завели дело о коррупции. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи 2019 года, на которой Додон получил пакет с деньгами.

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