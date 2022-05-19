Беглов пообещал не запрещать европейских классиков литературы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На церемонии открытия XVII Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой выступающие пообещали сохранить русский мир, но и не запрещать европейских классиков литературы. Об этом рассказал корреспондент "Интерфакса".

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в приветственном слове отметил, что нынешний салон проходит в непростое для страны время.

"Хотя простого времени, особенно в нашем городе, наверное, не было никогда, в том числе когда мы вспоминаем блокаду города. Сегодня нас тоже пытаются закрыть в блокаду. От некогда русской земли, точнее, земли Российской империи, из Польши звучат слова о том, что нужно вообще уничтожить русский мир. Не получится. Потому что русский мир - это вы, это мы, это наш город, это наша книга, которая во всех отношениях нас объединяет", - сказал он.

Губернатор Петербурга Александр Беглов со сцены сообщил, что сейчас "запрещают культуру русскую в Европе", в частности, Достоевского, Толстого и Чехова.

"Но мы так делать не будем. Мы будем продолжать читать европейских классиков, они настоящие, они правильные, мы их любим. Мы не будем унижаться до того, чтобы запрещать что-то у нас", - объявил он.

Также на церемонии выступили гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и спикер городского Закса Александр Бельский.

Книжный салон на Дворцовой площади продлится с 19 по 22 мая. На него приглашены Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие.

Основными темами мероприятия стали 350-летие Петра Первого, год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.

В павильонах на площади оборудовали стенды для издательств, лекционные залы. Самые важные мероприятия, например, пленарное заседание "Книга - "мягкая сила" в эпоху культуры отмены", будут проводить в Главном штабе. В программе салона есть мероприятия для профессионалов книжной отрасли, встречи авторов с читателями, автограф-сессии и презентации. Вход для посетителей - свободный.