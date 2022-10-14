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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Путин раскритиковал казус со штрафом за прослушивание украинской музыки в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал неприемлемыми какие-либо ограничения на украинскую культуру и призвал не уподобляться тем, кто пытается "отменить" русскую культуру.

На пресс-конференции ему рассказали, что в Москве был оштрафован мужчина, который в своей машине слушал украинскую музыку, и попросили прокомментировать это.

"Мы не должны уподобляться тем, которые отменяют какую бы то ни было культуру, культура здесь вообще не причем, - ответил он. - Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого прямого отношения к украинской культуре не имеет".

Касаясь попыток запретить на Украине русский язык и русскую культуру в целом, президент сказал: "Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее - это просто полный бред, чушь, как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то". Мы не должны вести себя таким же образом".

Он напомнил, что "украинский язык относится к одному из государственных в одном из субъектов РФ - в Крыму".

"В Крыму украинский язык государственный, наряду с крымско-татарским и русским, поэтому само по себе это неправомерно", - отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в России постоянно проживают украинцы - граждане России.

"Ну как же мы можем запретить их язык, их культуру? Да у нас и в голове такого нет. Но я понимаю, с чем это связано - это эмоциональное, на фоне всего того, что сегодня происходит. Я знаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень популярными хиты на украинском языке", - добавил президент.

Владимир Путин Украина Крым Киев СССР
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