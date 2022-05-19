Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на "приземление" в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес организацию Wikimedia Foundation Inc, зарегистрированную в США, в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство, а также выполнить еще ряд требований закона о "приземлении".

Согласно данным на сайте РКН, организация внесена в перечень 18 мая.

В качестве ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (последний – это русскоязычная "Википедия").

На сайте РКН отмечается, что организация пока не исполнила ни одного из требований закона.