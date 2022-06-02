Роскомнадзор потребовал удалить еще две статьи "Википедии"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от русскоязычной "Википедии" удалить еще две статьи, посвященные действиям России на территории Украины.

"Пара новых статей в реестре Роскомнадзора", - говорится в твиттере сообщества русскоязычной "Википедии".

По информации на сайте "Википедии", посвященной внесению в реестр запрещенной информации, статьи внесены 25 мая и 1 июня по требованию Генпрокуратуры от 27 апреля и 27 мая соответственно.

В копиях уведомлений РКН, направленных в адрес "Википедии", сказано, что размещенные в этих статьях материалы, по мнению Генпрокуратуры, содержат "недостоверные сведения относительно проведения специальной военной операции на территории Украины, включая информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах ВС РФ".

Всего, по данным "Википедии", в реестр запрещенной в РФ информации уже внесены 11 статьей о действиях России на территории Украины, в том числе две в англоязычной версии энциклопедии.

26 апреля мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал Wikimedia Foundation Inc. по двум административным протоколам суммарно на 5 млн руб. Фонд "Викимедия" был признан виновным в неудалении запрещенного контента (по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ): двух статей о порохе (с информацией о его изготовлении из общедоступных ингредиентов) и статей о событиях на территории Украины.

19 мая Роскомнадзор внёс Wikimedia Foundation, Inc. в перечень компаний, обязанных открыть представительство или офис в России в рамках закона о "приземлении".

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".