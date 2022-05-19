Экс-главе УФНС Поморья и НАО добавили срок по делу о взяточничестве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов по совокупности с другим приговором осужден на 10 лет колонии и штрафу за взяточничество. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Установлено, что с апреля по ноябрь 2019 года в Санкт-Петербурге и Архангельске через посредника экс-чиновник получил взятку в размере 8,9 млн рублей "за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки".

Вознаграждение также требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с региональным УФНС.

В начале мая Родионову назначили 8 лет колонии строгого режима, штраф в размере 4,2 млн рублей с конфискацией суммы взятки и лишили классного чина "государственный советник Российской Федерации 2 класса" за взятку в 1,3 млн рублей.

Теперь по совокупности приговоров и преступлений экс-чиновник будет отбывать наказание в 10 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 30 млн рублей. Он также остается без классного чина "государственный советник Российской Федерации 2 класса".

Родионова задержали в ноябре 2019 года при получении очередной части взятки в кафе в центре Архангельска. При обысках по месту жительства экс-чиновника и его близких родственников было изъято более 10 млн рублей. Ему было предъявлено обвинение в совершении нескольких коррупционных преступлений.