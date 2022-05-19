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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Гендиректор "Гознака" сообщил о сложностях с новыми тендерами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Зарубежные заказчики "Гознака" не отказываются от сотрудничества, все ранее заключенные контракты с такими партнерами выполняются в полном объеме, но есть сложности с участием предприятия в новых тендерах, сообщил журналистам гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.

Есть некоторые сложности с участием нашим в новых тендерах потому что зачастую требуется предоставление гарантий - иногда из-за ограниченного количества финансовых институтов, которые могут нам оказать содействие в этом, бывает сложно. Такого рода риски, что мы можем не принять участие в новых тендерах, есть. Мы пытаемся найти решение - где-то получается, где-то не очень. Но в целом мы ту работу, которая велась, мы продолжаем", - сказал он.

"Гознак" полностью принадлежит государству. Предприятие занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт, ID-документов и водительских удостоверений, специальных, акцизных и почтовых марок, защищенных и общепромышленных сортов бумаги, работает над защитными технологиями, оборудованием для обработки, контроля и учета защищенной продукции, предоставляет услуги по обработке и хранению персональных электронных данных. Компания также поставляет продукцию по заказам ряда зарубежных стран.

Гознак Аркадий Ткачук
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