Экс-проректор Военмеха осужден за хищение 98 млн руб. и поборы с подчиненных

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывший проректор Балтийского государственного технического университета (БГТУ, Петербург) "Военмех" Виталий Игнатенко отправится в колонию за мошенничество при строительстве корпуса вуза и злоупотребление полномочиями, сообщает в четверг прокуратура города.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Игнатенко к трем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина лишен права в течение одного года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении бюджету РФ ущерба на сумму свыше 113 млн рублей, отмечает прокуратура.

Игнатенко признан виновным по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд и следствие установили, что в 2017-2019 годах фигурант, будучи проректором по экономике и развитию БГТУ, при строительстве учебно-лабораторного корпуса вуза на 1-й Красноармейской улице похитил из бюджета свыше 98 млн рублей, внеся в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, в том числе об объемах и видах сделанного, а также его стоимости.

Кроме того, Игнатенко для личного обогащения получил от работников университета свыше 42 млн рублей, начисленных им в качестве выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок, премий). При этом работы, за которые производились выплаты, фактически не исполнялись.

В рамках предварительного следствия на имущество фигуранта наложен арест.

О задержании и аресте Игнатенко и его помощника Александра Иванова сообщалось в марте 2021 года. После задержания бывший проректор не признавал вину в инкриминируемых преступлениях, его помощник причастность не оспаривал.