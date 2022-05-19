КС РФ признал неконституционной норму о сроке давности правонарушения

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ потребовал устранить неопределенность в вопросе исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности. Постановление опубликовано на официальном сайте суда в четверг.

Суд проверил на соответствие Основному закону часть 1 статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (давность привлечения к административной ответственности).

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба москвички Ольги Мельниковой. Она, будучи за рулем автомобиля, совершила резкий маневр и помешала городскому автобусу. Водитель автобуса успел затормозить и избежал столкновения, но люди в салоне потеряли равновесие, упали, один пассажир сломал руку.

Инцидент квалифицировали как ДТП, а Мельникову, которая покинула место происшествия, на год лишили прав. Она оспорила постановление, указав, что срок давности истек, а ее привлекли к ответственности по прошествии трех месяцев и одного дня. Суды различных инстанций с ней не согласились.

КС РФ указал, что, закрепляя сроки давности привлечения к административной ответственности и правила их исчисления, законодатель должен исключить их неоднозначную интерпретацию.

Так, согласно оспоренной норме, исчислять срок давности нужно с дня совершения или обнаружения правонарушения, а в силу статьи 4.8 КоАП РФ (исчисление сроков) - на следующий день после события, если другими статьями КоАП не установлен иной порядок. По мнению Верховного суда, срок следует считать по общим правилам, то есть со следующего дня после правонарушения, при этом в зависимости от категории (оконченное или длящееся) или объективной стороны (действие или бездействие) правонарушения можно исчислять срок давности и со дня его совершения.

Конституционный суд подчеркнул, что в КоАП РФ нет нормативных оснований для такой дифференциации. На взгляд КС, это негативно влияет на решения судов по делам об административных правонарушениях, что подтверждает сложившаяся практика, не отличающаяся единообразием. Различен и подход судов к срокам давности административной и уголовной ответственности.

"Неоднозначность, неясность, недосказанность и противоречивость правового регулирования, неустранимая даже с помощью разъяснений, данных Верховным судом РФ, неизбежно препятствуют адекватному уяснению установленных законом правил, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в процессе их применения, создают предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем ослабляют гарантии защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина", - говорится в постановлении.

Суд полагает, что выявления одного лишь нарушения определенности правовой нормы вполне достаточно для признания ее несоответствующей Конституции.

КС предписал законодателю немедленно устранить выявленную неопределенность. До этого момента исчислять срок давности привлечения к административной ответственности следует со дня совершения правонарушения.

Дело Мельниковой подлежит пересмотру.