Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн разъяснил порядок привлечения к ответственности за так называемые "длящиеся" правонарушения в интернете, отметив, что этот порядок был закреплен на прошлой неделе в решении Конституционного суда России.

"Ответственность за публикацию в интернете символики, не запрещенной на момент размещения, будет наступать в любом случае. Также это касается и высказываний в постах и комментариях, репостов чужих публикаций, а также высказываний в закрытых аккаунтах и чатах, в которых состоит больше двух человек", - написал депутат.

Как сообщили 15 мая "Ведомости", КС закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые "длящиеся" правонарушения: когда информация в интернете опубликована до признания ее запрещенной. Суды и правоохранительные органы в настоящее время исходят из логики, что информация продолжает распространяться, находясь в интернете, а потому правонарушение совершается в данный момент.

По информации "Ведомостей", КС отказался рассматривать жалобу бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой, которая оспаривала соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП). В 2022 году Селькову оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). Пост был размещен в 2019 году, а экстремистскими их признали в июне 2021 году.

"Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена", - цитирует газета определение КС. Суд разъяснил Сельковой, что "противоправность данного деяния заключается в самом факте публичной демонстрации символики экстремистской организации". Таким образом, оспариваемая Сельковой норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права, заключил КС.

Статья 20.3 КоАП в настоящее время, в частности, предусматривает ответственность за демонстрацию нацистской символики, символики экстремистских или запрещенных организаций. Запрещено публично демонстрировать их флаги и символы.