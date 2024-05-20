Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн разъяснил порядок привлечения к ответственности за так называемые "длящиеся" правонарушения в интернете, отметив, что этот порядок был закреплен на прошлой неделе в решении Конституционного суда России.

"Ответственность за публикацию в интернете символики, не запрещенной на момент размещения, будет наступать в любом случае. Также это касается и высказываний в постах и комментариях, репостов чужих публикаций, а также высказываний в закрытых аккаунтах и чатах, в которых состоит больше двух человек", - написал депутат.

Как сообщили 15 мая "Ведомости", КС закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые "длящиеся" правонарушения: когда информация в интернете опубликована до признания ее запрещенной. Суды и правоохранительные органы в настоящее время исходят из логики, что информация продолжает распространяться, находясь в интернете, а потому правонарушение совершается в данный момент.

По информации "Ведомостей", КС отказался рассматривать жалобу бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой, которая оспаривала соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП). В 2022 году Селькову оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). Пост был размещен в 2019 году, а экстремистскими их признали в июне 2021 году.

"Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена", - цитирует газета определение КС. Суд разъяснил Сельковой, что "противоправность данного деяния заключается в самом факте публичной демонстрации символики экстремистской организации". Таким образом, оспариваемая Сельковой норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права, заключил КС.

Статья 20.3 КоАП в настоящее время, в частности, предусматривает ответственность за демонстрацию нацистской символики, символики экстремистских или запрещенных организаций. Запрещено публично демонстрировать их флаги и символы.

Александр Хинштейн КС Госдума Елена Селькова Конституционный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });