В КоАП РФ может появиться пункт о скидке в 50% на все штрафы

Кроме того, штраф предлагают заменить предупреждением

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Одобренные правительством России поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) содержат замену штрафа предупреждением, полугодовую отсрочку административного наказания и 50-процентную скидку на все штрафы, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

"Предлагается распространить правило о замене административного штрафа предупреждением на все субъекты административных правонарушений (в настоящее время данная норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Также, по данным ведомства, поправки увеличивают с одного до шести месяцев "срок отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа".

"Кроме того, вводятся новеллы о возможности уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также о запрете рассмотрения дела об административном правонарушении должностным лицом, проводившим контрольно-надзорное мероприятие и возбудившим дело о данном правонарушении", - говорится в пресс-релизе.

В минувшем ноябре глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщал, что новый КоАП направлен на гуманизацию наказаний.

"Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему, и чаще применять возможность, во-первых, получения людьми скидки. Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку, тем самым, уменьшив санкцию, которую они должны заплатить", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Также, по его словам, в проекте нового КоАП РФ количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (по ныне действующей редакции таких составов 258).