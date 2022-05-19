Житель Мурманска заплатит 100 тысяч рублей за нападение на переписчиков в подъезде

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Мурманске Ленинский суд взыскал с местного жителя 100 тысяч рублей компенсации в пользу контролера переписи населения, на которую он напал в ноябре 2021 года в подъезде, сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что на женщину напали, когда она вместе с переписчиком ходила по подъезду. Жилец дома увидел их, спускаясь по лестнице, выяснил у них, кто они и зачем пришли, и обругал их. Он вернулся в квартиру, вынес оттуда баллон с монтажной пеной и распылил пену на голову и пальто контролера, выгоняя их.

После инцидента полицейские привлекли напавшего к административной ответственности за хулиганство.

Контролер решила подать на него в суд, поскольку ее пальто было безвозвратно испорчено, а волосы пришлось сбрить.

Она через суд потребовала от него компенсации 200 тысяч рублей морального вреда и 10 тысяч рублей - материального. Ответчик был готов возместить только стоимость погубленного пальто и прически.

Суд удовлетворил ее иск частично, взыскав компенсацию материального вреда полностью и сократив размер компенсации морального вреда вдвое. Решение суда вступило в законную силу.

Основной этап переписи населения проходил с 15 октября по 14 ноября 2021 года. После этого в Росстате сообщили, что зафиксировано около 140 происшествий с переписчиками, на которых нападали, обворовывали, и которых кусали собаки. Кроме того, около 3000 переписчиков заразились коронавирусом.