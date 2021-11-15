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Более 3 тыс. переписчиков заболели COVID в ходе Всероссийской переписи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе проведения Всероссийской переписи населения, в которой было задействовано 314 тысяч переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи (проходил с 15 октября по 14 ноября).

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"У нас заболело около 5 тыс. переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у 3 тыс. Вот эти люди должны будут получить страховки", - сказал он, отметив, что всего было задействовано 314 тыс. переписчиков.

Кроме того, по его словам, должны будут получить страховки и те переписчики, "кто попал в какие-то инциденты". "У нас всего около 140 происшествий зафиксировано. Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, в том числе пять фактов хищения имущества, восемь падений с травмами. Эти люди также получат страховки", - сказал Малков.

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