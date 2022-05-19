Кириенко заявил о борьбе с коллективным Западом в ходе операции на Украине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В специальной военной операции на Украине Россия воюет с объединенным Западом, а не с самой Украиной, заявил в четверг первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы все понимаем, что в специальной военной операции на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это драматичная вещь, но это так", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты" российского общество "Знание".

По его словам, идёт "жестокое противостояние с возможностями технологическими вооружения, систем управления и связи всего западного мира", а также "беспрецедентными" экономическими санкциями. Кроме того, добавил он, идет "невероятная информационная война".

"Я читал их документы - гипотеза была какая? Месяц потребуется, полтора или максимум два, когда руководству страны будет не до того, чтобы защищать своих на Донбассе, не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы страны, а надо будет разбираться с протестами внутри", - добавил Кириенко.

По словам Кириенко, дискуссия шла о том, сколько человек выйдет на протесты в России - "5 млн человек, 10 млн или 15 млн".

"Произошло все ровно наоборот - у нас резкий рост консолидации общества, резкий рост поддержки президента страны (...) возникла абсолютная консолидация наоборот, и даже такой термин уже появился - помните, был "крымский консенсус", сейчас появился термин "донбасский консенсус", - добавил Кириенко.