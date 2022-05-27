Мишустин обвинил Запад в стремлении "зачеркнуть Россию на карте мира"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Против России введено рекордное количество санкций - уже более 10 тысяч, Запад пытается "зачеркнуть Россию на карте мира", заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Россия находится под разными ограничительными мерами уже давно. А в последние три месяца были приняты санкции, которые стали беспрецедентными. Введено больше ограничений, чем против любого другого государства. Сейчас их свыше десяти тысяч", - сказал он в пятницу, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России".

По словам Мишустина, Запад пытается отменить Россию, "зачеркнуть на карте мира".

"Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции. Дискриминации и давлению подвергаются российская наука, спорт, культура и даже наши соотечественники, проживающие за рубежом", - перечислил глава правительства.

"Все из-за того, что мы отстаиваем собственные национальные интересы. И поддержка президента гражданами нашей страны подтверждает это", - добавил Мишустин.

По его словам, цели вводимых против России санкций понятны.

"Разрушить нашу экономику. Сдержать развитие. Нанести ущерб гражданам. Отменить Россию и все, что связано с нашей культурой и традициями, все русское и российское", - пояснил премьер.

При этом он назвал Россию самодостаточной страной, у которой есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути.

"На Западе многие, делая эмоциональные заявления, даже не догадываются, какими талантами, запасами обладает наше государство", - сказал Мишустин.