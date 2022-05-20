Тихоокеанский флот РФ до конца года получит две атомные подлодки

ТОФ также будет усилен корветом и ещё несколькими кораблями

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России в 2022 году будет усилен двумя атомными подводными лодками (АПЛ), сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

"Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск", - сказал военачальник в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Олег" оснащён баллистическими ракетами "Булава". А многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

"Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит" Средне-Невского судостроительного завода. Пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", построенным на Амурском судостроительном заводе. Сейчас корабль проходит швартовые испытания", - сказал Авакянц.

РПКСН "Князь Олег" относится к модернизированному проекту атомных подводных лодок четвертого поколения "Борей-А". Построен на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Военно-морской флаг был поднят на корабле 21 декабря 2021 года.

По данным российского военного ведомства, многоцелевая АПЛ "Новосибирск" отличается наличием универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон". А также - крылатые ракеты "Калибр". Отличительные черты в сравнении с предшественниками - большая скрытность, улучшенные системы маневрирования, усовершенствованные средств связи и гидроакустики.