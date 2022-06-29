ОСК до конца года передаст ВМФ две подлодки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) до конца 2022 года передаст ВМФ России две подводные лодки, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

"У нас по планам одна подводная лодка передана досрочно, еще рассчитываем, что две войдут в строй", - сказал Рахманов в среду журналистам.

Проект или проекты, по которым построены подлодки для ВМФ России, он не уточнил.

В декабре 2021 года Рахманов сообщил, что ОСК в 2022 году передаст ВМФ ряд атомных и дизельных подлодок.

Ранее о том, что Тихоокеанский флот РФ до конца 2022 года получит две атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Речь идет о ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПКСН) "Князь Олег" и многоцелевом подводном крейсере "Новосибирск".