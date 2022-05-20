Подростка-лжеминера задержали в Свердловской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Задержан несовершеннолетний, сообщивший о ложных минированиях нескольких торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области.

"Целями подростка явились следующие торговые центры: "ВеерМолл" (25 декабря 2021 года), "Каменск Сити-Молл" (9 января 2022 года), "Мега" и "Пассаж" (11 января 2022 года)", - говорится в сообщении.

По заявлению УФСБ, несовершеннолетний был вовлечен в интернет-сообщество, где изучались алгоритмы и способы совершения лжеминирований, и участники делились результатами своих действий. Он полностью признал свою вину по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Установили и задержали подростка-лжеминера оперативники управления ФСБ по Свердловской области и отдела "К" и Центра противодействия экстремизму регионального ГУ МВД.

В УФСБ напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с 14 лет. При этом причиненный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц либо их законных представителей.